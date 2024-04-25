В автокассе Маслянино открыли продажу билетов на проезд в пригородных поездах, курсирующих в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается развитие мультимодальных перевозок. В апреле 2024 года компания «Экспресс-пригород» открыла продажу билетов на пригородные поезда в автокассе рабочего поселка Маслянино Новосибирской области. Это первый пункт продажи билетов на мультимодальные маршруты (автобус+электропоезд) в южном направлении движения пригородных поездов в регионе.

Подвозящие автобусы ходят по маршруту р.п. Маслянино – г. Черепаново и в обратном направлении. Стоимость проезда по мультимодальному маршруту Маслянино-Черепаново-Новосибирск — 399 рублей, что значительно ниже, чем на альтернативных видах транспорта. При проезде на пригородных поездах и автобусах действуют льготы.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

в телеграм-боте «Экспресс-пригород»;

по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.