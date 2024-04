В кампусе школы цифровых инженеров началось основное обучение

24 апреля началось основное обучение для тех участников «Школы 21», которые успешно прошли отборочный интенсив. Теперь за 1,5–2 года они смогут освоить языки программирования C, C++, Java, C#, Python, Go и выбрать один из семи специализированных языков. Также они научатся разрабатывать DevOps-решения и работать с базами данных и сетями.

Как и отборочный бассейн, основное обучение проходит по методу «равный равному», что способствует получению необходимых в ИТ-сфере мягких навыков.

Трехмесячная стажировка в ИТ-компании — обязательная часть для каждого участника «Школы 21». Многие находят работу уже в процессе обучения, продолжая изучать выбранные темы и языки программирования.

Константин Селезнев, директор «Школы 21» в Новосибирске:



«Хочу пожелать нашим ребятам успехов и уверенности на их пути. Они будут учиться актуальным ИТ-технологиям, а во время стажировки активно применять их в реальных проектах. При этом, как и прежде, они смогут приходить в кампус в любое время дня и ночи и находить здесь поддержку, помощь, знания и даже самые разные способы отвлечься в одном из наших клубов для участников. Рад приветствовать новых участников нашего ИТ-комьюнити, которое всё больше похоже на большую профессиональную семью».

Алена Пинина, участница «Школы 21» в Новосибирске:

«Сферой ИТ я прониклась, работая в геймдеве: тогда я буквально влюбилась в программирование, хотя работала на руководящих позициях и опыта программирования у меня не было. Так я оказалась в «Школе 21».

Мой первый опыт на интенсиве в 2022 году прервался из-за болезни. Благодаря поддержке команды школы и ребят с моей волны я смогла вернуться через месяц. Свой второй интенсив я проходила с новыми силами, но не попала на основу. Несмотря на это я осталась в комьюнити и начала готовиться к еще одной попытке. Трудностей хватало, но у меня всё получилось, потому что учиться друг у друга, да еще и с приемами геймификации, оказалось очень эффективно. Сейчас мне предстоит основное обучение, и я надеюсь увидеть, как все усилия принесут свои плоды».