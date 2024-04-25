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В Новосибирске из-за укусов клещей умерли семь горожан

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске из-за укусов клещей погибло семь местных жителей.

Как сообщает Роспотребнадзор, в Новосибирске в 2023 году семь местных жителей умерли из-за укусов клещей. Уточняется, что все они не были привиты от клещевого энцефалита.

В 2022 году от укуса клещей скончалось 10 человек.

За эпидемиологический сезон зарегистрировано 17 670 укусов клещей. Подтверждены 166 случаев заражения энцефалитом, из них 18 пришлось на детей. Об этом сообщает Atas info.

Напомним, что в Новосибирске госпитализировали двух пациентов из-за клещевого энцефалита.

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Нина Раневская
Журналист

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