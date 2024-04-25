В Новосибирске мост на «Звездной» отремонтируют до осени

В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост на «Звездной».

С начала 2023 года все пешеходные мосты (65 объектов) Новосибирска перешли под управление МКУ «Гормост». Более половины из них требуют ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В 2024 году городские власти хотят отремонтировать два таких объекта: мост у остановки «Звездная» и мост у остановки «Завод торгового оборудования» на Большевистской.

Так, на первом мосту металлические конструкции покроют антикоррозийной защитой. Поврежденные бетонные элементы заменят на новые. Старое остекление — на прочный и прозрачный монолитный поликарбонат. На мосту появится специальное покрытие, которое не будет скользить. Чтобы поддерживать порядок, установят систему видеонаблюдения, подключенную к «Безопасному городу».

Мост будет освещен и функционально, и декоративно. Также заменят спуски для колясок и устранят дефекты железобетонных элементов. А для защиты моста от вадалов будет нанесено два слоя краски и специальный лак «антиграффити».

Подрядчиком является организация «Дорожно-мостовая инспекция».

Стоимость работ — около 13 миллионов рублей. Ремонт хотят завершить к концу лета.

Напомним, что коммунальные трубы левобережья Новосибирска внутриутробно обследуют роботы.