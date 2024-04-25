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общество

В Новосибирске налоговика отправили в СИЗО по подозрению во взятке 12 млн руб

Фото: АиФ-Новосибирск

Врио начальника отделения ФНС отправили в СИЗО по подозрению во взятки в Новосибирске.

По данным пресс-службы управления Судебного департамента в Новосибирской области, врио начальника отделения ФНС №19 Расифа Ибрагимли отправили в СИЗО по подозрению во взятки в размере 12 миллионов рублей.

По предварительным данным, задержанный за крупную сумму денег должен был помочь в прохождении налоговой проверки.

Сейчас его заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток.

Напомним, что В Новосибирске суд оштрафовал бар по делу о пропаганде ЛГБТ*

* — признано экстремистской организацией и запрещено в России.

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Валерия Митрохина
Журналист

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