В Новосибирске нашли 12-летнюю девочку, которая пропала после школы

В Новосибирске нашли пропавшую после школы 12-летнюю девочку.

Ранее в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что в Советском районе Новосибирска пропала 12-летняя девочка. Ее нашли живой.

По словам родителей ребенка, в 12:36 девочка вышла из школы и пошла к остановке «Ветлужская», где встретилась с одноклассниками и села в автобус №115. После этого о ее местонахождении не было информации. Мобильного телефона у нее с собой не было, и она также ничего не сообщила своим одноклассникам.

В 3 часа ночи волонтеры написали, что девочку нашли живой.

«Найдена, жив!», — гласит сообщение.

Напомним, что в Новосибирске также нашли мальчика с гетерохромией, который пропал 11 апреля.