В Новосибирске «самозванцы» требуют сотни тысяч рублей на ремонт многоэтажки

Коммунальный конфликт разгорается вокруг поборов на текущий ремонт в Новосибирске. Жители дома по адресу улица Высоцкого,39/1 заявили, что в совете собственников появились «самозванцы», которые решили собрать сотни тысяч рублей.

Скандал вокруг поборов, на которые пожаловались жители дома №39/1 по улице Высоцкого на МЖК, тянется с конца прошлой недели. Триггером стало собрание собственников жилья, где многие узнали о выросших тарифах.

Местных жителей возмутило, что текущий ремонт теперь будет оплачиваться в размере 13,64 рубля, хотя ранее по тарифу было указано 0,42 копейки. Также жители многоэтажки с удивлением узнали, что состав совета дома значительно обновился.

«На собрании присутствовали двое ранее неизвестных нам человека, которые заявили, что их выбрали в совет дома, хотя я не припомню этих людей даже, — рассказала собственница квартиры в многоэтажке Екатерина. – Как они заявляют, их избрали большинством голосов. Мы очень возмутились этим фактом».

Однако неизвестные были невозмутимы: они заявили, что их избрали протоколом общего собрания. Те, кто участвовал в этой процедуре – в недоумении: многие из жителей видели этот протокол. Вопросы «самозванцам» задал общественник Иван Фролов.

«При этом представители совета дома заявили, что у них есть другой протокол общего собрания, где указана совсем другая информация, что якобы большинством голосов их выбрали в совет дома и наделили полномочиями, — рассказал Сиб.фм Иван Фролов.

– На мою просьбу представить данный протокол представитель совета дома пояснил, что он ранее вывешивался, но его кто-то снял. Так же что с собой его нет, предоставить не смогли».

Не оставил собственников жилья равнодушными и вопрос, который 18 апреля рассматривался на общем собрании дома. Речь шла о ремонте подъездов, также жители с удивлением узнали, что должны сдавать на ремонт межпанельных швов по 15,52 рубля.

«Мы были поражены, что должны ещё сдавать деньги на ремонт межпанельных швов. В общей сложности получается больше 1 000 рублей. А что делать пенсионерам, у которых таких денег нет», — говорит Людмила Васильевна.

«Нам заявили, что только один подъезд должен сдать несколько сотен тысяч рублей. Никто не спорит, что ремонт необходим, но можно сделать дешевле»,

- говорят собственники жилья.

После общественного совета местные жители решили обратиться по указанным фактам в прокуратуру и ГЖИ. В УК «Октябрьская», где обслуживается данный многоквартирный дом жильцы не смогли получить информацию о тарифах. Корреспондент Сиб.фм также пока не смог связаться с руководством управляющей компании.

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