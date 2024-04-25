В Новосибирске владелец майнинговых ферм нанес ущерба на 190 млн рублей

В Новосибирске нашли владельца майнинговых ферм.

Как сообщает пресс-служба МВД Новосибирской области, в регионе пресекли деятельность майнинговых ферм, которые работали за счет незаконного подключения к электросетям.

Сотрудники полиции провели осмотр ряда территорий в Новосибирске и области, так как была выявлена аномальная нагрузка на электросети. В результате было установлено местонахождение фермы.

В ходе проверки задержали 35-летнего жителя Калининского района, владевшего несколькими майнинговыми комплексами. Чтобы не платить за электроэнергию, он обратился к другому 39-летнему новосибирцу, который занимал должность в одном из профильных учреждений. Он за денежное вознаграждение воспользовался служебным положением и подключил оборудование к высоковольтным линиям электропередач.

При обыске было изъято около 5 тысяч единиц различного оборудования, которое предназначалось для получения криптовалюты.

В данный момент ущерб оценивается в более чем 190 миллионов рублей.

Также возбуждены уголовные дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, о получении и даче взятки.