В Новосибирской области более тысячи лагерей примут детей на отдых

В Новосибирской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании для детей.

По информации пресс-службы регионального правительства, в этом году планируется открыть 1012 лагерей: 948 с дневным пребыванием, 55 стационарных и девять палаточных.

Ольга Потапова, замминистра труда и соцразвития области, подчеркнула, что основные задачи в сфере детского отдыха и оздоровления включают развитие сети лагерей, обеспечение безопасных условий и улучшение программ отдыха. Сейчас лагеря проходят проверки на антитеррористическую защищённость, а в мае будет проведена приёмка.

Новинкой этого года станет новый круглогодичный лагерь "Сиббери клуб" в Искитимском районе, способный принимать 192 ребёнка. Всего за лето около 122 тысяч детей получат возможность отдохнуть и оздоровиться в лагерях. Родителям рекомендуется проверять лагеря через реестр.

Для успешной организации отдыха детей в лагерях важна подготовка наставников — вожатых. Например, на базе центра "ВСЕКАНИКУЛЫ" работает школа вожатых, которая успешно выступала на федеральном уровне.

В региональных лагерях будут проводиться не только традиционные заезды, но и профильные смены по различным направлениям, таким как патриотические, театральные, спортивные и другие. Участие в профильных сменах будет бесплатным.

Заявления на путёвки можно подавать через портал "Госуслуги" или в центрах соцподдержки населения по месту жительства. В 2025 году планируется перевести этот процесс в электронный вид.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске развалилась плитка около ЛДС.