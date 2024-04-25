В Новосибирской области выбрали лучшего почтальона

Лучшим почтальоном стала жительница Карасука.

В Новосибирске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России. В 2024 году за звание лучших представителей пяти профессий боролись: почтальоны, операторы, начальники отделений, водители и сортировщики.

В конкурсе приняли участие 47 представителей почтовой сферы из городов и сел региона.

На теоретическом этапе жюри проверяло знание нормативных документов: правила оказания услуг, охраны труда и т.д. Второй этап был практическим: например, демонстрация навыков вождения автомобиля, замены колес, знания по приему и оформлению корреспонденции и другое.

По итогам конкурса лучшим почтальоном стала Наталья Шикло из Карасука. Лучшим водителем — Владислав Леонидов из Новосибирска. Звания «Лучший почтовый оператор» была удостоена Ирина Дашевская из Тогучина, а лучшим начальником почтового отделения признали Евгению Алексееву из регионального центра.

Напомним, что в Новосибирске мост на «Звездной» отремонтируют до осени.