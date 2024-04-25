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общество

Власти Новосибирска разыскивают владельца брошенного Lexus около ТЦ «Аура»

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Власти Новосибирска ищут владельца брошенного Lexus , который находится около ТЦ «Аура».

На сайте мэрии Новосибирска было опубликовано уведомление, в котором разыскивают владельца седана Lexus LS на парковке около ТРЦ «Аура».

Судя по фото, автомобиль стоит на парковке не одну неделю. У него нет колес, крышки багажника, фар, номерных знаков, а также передних крыльев.

Владельца просят убрать машину до 2 мая, иначе автомобиль переместят в место хранения «в связи с признаками бесхозяйного».

Напомним, что в Новосибирске развалилась плитка около ЛДС.

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Нина Раневская
Журналист

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