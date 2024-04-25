Врач Мамаева настаивает на отказе от авиаперелетов с маленькими детьми

По словам специалиста, полеты на самолете в раннем возрасте могут отразиться на иммунной системе малыша.

Редактор научно-прикладного журнала для врачей «Пятиминутка», педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева рассказала в беседе с Pravda. Ru, что с малышами в возрасте до одного года не стоит отправляться в авиапутешествия.

По словам специалиста, дело в том, что дальние поездки могут пагубно отразиться на здоровье ребенка. Особенно это может отразится на иммунной системе, предостерегла медик.

«Это растущий детский организм, у него еще не все системы сформированы. Надо просто знать физиологию детского организма. Вот на дачу, за город — пожалуйста», — посоветовала Мамаева.

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