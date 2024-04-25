Зараженные цветы, мигранты-нарушители, ДТП с пострадавшими: новости Новосибирска за 25 апреля

Представляем очередной топ-5 самых важных новостей Новосибирской области — сегодня 25 апреля.

Сегодня стало известно, что в Новосибирскую область привезли больные цветы — западным калифорнийским цветочным трипсом заразились более 2 000 гвоздик, 600 срезов солидаго, 350 роз, 280 хризантем и 100 срезов озотамнуса и еще 60 эустом повредила табачная белокрылка. Все уничтожено.

Силовики устроили очередную проверку соблюдения миграционного законодательства на территории Ленинского и Калининского районов города. Выявлено шесть административных правонарушений: двое иностранцев нарушили правила въезда в РФ и режим пребывания на территории страны, трое работали без гражданства. Их поместили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы страны.

В Болотненьском районе произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Водитель маршрутки ехал в сторону Новосибирска, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков. Они вскрыли вендинговые автоматы в здании железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» и похитили деньги и товар на сумму 52 тысячи рублей.

В Новосибирске с территории склада на Станционной улице изъяли 16 тысяч литров пива. Оборот его осуществлялся без документов и фиксации информации в ЕГАИС, а также на продукции не было маркировки.