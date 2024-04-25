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общество

Женщина из Новосибирска выехала на встречку и создала пробку

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске женщина за рулем Toyota попыталась переехать на встречную полосу.

Ее действия привели к возникновению пробки на участке, соединяющем Северный проезд и Петухова.

Очевидец события рассказал, что водитель другого автомобиля помешал ей продолжить движение. Он отметил, что вместо того, чтобы извиниться и вернуться на свою полосу, женщина отказалась уступить дорогу.

Госавтоинспекция Новосибирска начала расследование случившегося и выразила намерение установить все обстоятельства инцидента. Ведомство также сообщило о возможном привлечении водителя к административной ответственности в связи с нарушением Правил дорожного движения

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на трассе пассажирская «Газель» попала в ДТП.

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Игорь Кириченко
Журналист

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