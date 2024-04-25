Журналист Анна Канивец попробовала узнать, какие способы гармонизации тела предлагает современная пластическая хирургия и какую процедуру лучше выбрать

Стройное, подтянутое тело 一 сегодня символ не только красоты, здоровья, молодости, но и успешности, социальной состоятельности и любви к себе. Быть привлекательным и стройным лет до 30 совсем несложно, особенно если природа итак наделила вас быстрым метаболизмом. После 30 эта задача усложняется, и даже спорт, диеты не всегда помогают достичь желанной цели.

Содержание статьи:

Суть методов.

Липоскульптура vs липосакция.

Сколько стоит липоскульптурирование?

«Я Анна Канивец, мне 35, и я решила узнать, как современная пластическая хирургия может улучшить формы и контуры тела, сделать их более эстетичными и привлекательными. Выяснилось, что лидерами в этой сфере сегодня являются два метода: липоскульптурирование и липосакция. Я разобралась, в чем их суть и каковы между ними различия».

Суть методов

Уже примерно с 25 лет обмен веществ в организме начинает замедляться. Это проявляется усилением отложения подкожного жира, появлением избыточного веса. Одновременно с этим происходят и естественные процессы старения кожи: ее механические свойства ухудшаются, снижаются тонус, упругость, эластичность. Как результат, тело становится менее подтянутым и стройным, ткани становятся более рыхлыми, формы теряют былую эстетику и привлекательность.

Кроме того, на женскую фигуру сильное влияние оказывают беременность, роды и другие состояния, сопровождающиеся гормональной перестройкой организма. Именно после рождения ребенка женщины чаще всего обращаются к пластическим хирургам.

Итак, чем же тут поможет липоскульптура? Во-первых, эта процедура предусматривает удаление подкожного жира их тех областей, где его в избытке. Чаще всего это область живота, бедер, подколенных складок. Таким образом, происходит похудение в тех местах, где это нужно.

Во-вторых, отобранный жир не выбрасывается, а используется самым продуктивным образом: он пересаживается в те зоны, где как раз не хватает объема и упругости. Это могут быть грудь, ягодицы, голени или даже лицо (щеки, скулы, периорбитальная зона, носогубные складки). При этом формы тела приобретают соблазнительные контуры и максимально естественный вид, ведь все это достигается физиологичным способом 一 без каких-либо чужеродных элементов в виде имплантов, а с помощью жира, да еще и собственного.

Но это еще не все. Благодаря щадящему методу аспирации жира на первом этапе операции адипоциты сохраняют свою жизнеспособность и не разрушаются. Это обеспечивает их хорошее приживление в новых местах. В течение некоторого времени после процедуры пересаженный жир постепенно прорастает кровеносными сосудами 一 благодаря этому результат липоскульптуры становится стабильным и продолжительным.

Более того, жировая ткань содержит в себе много стволовых клеток, которые стимулируют процессы регенерации и синтез нового коллагена. Это также способствует лучшему приживлению жировой клетчатки и способствует укреплению тканей, улучшает их текстурные свойства и надолго сохраняет результат липомоделирования.

Какие зоны тела можно корректировать с помощью липоскульптуры?

грудь и зона декольте;

живот, «бока», талия;

бедра, «галифе»;

ягодицы;

голени, лодыжки;

спина, плечи;

руки, кисти рук;

шея, лицо.

Однако липоскульптура преображает тело не сразу, как это происходит при использовании имплантов. Результаты становятся заметными примерно через несколько недель и постепенно закрепляются. Это объясняется тем, что не все перенесенные клетки жира приживаются на новом месте, часть из них подвергается естественной биодеградации. Поэтому для достижения стабильного желаемого результата процедуру липоскульптурирования иногда необходимо повторить через полгода. Окончательно оценить эффект коррекции можно будет примерно через 5-6 месяцев.

К достоинствам методики относится малотравматичность. Тем не менее, она имеет свой перечень противопоказаний:

сахарный диабет;

злокачественные новообразования;

инфекционные процессы;

сердечно-сосудистая, печеночная недостаточность;

коагулопатии;

период беременности и лактации.

На начальном этапе проводится консультация с пластическим хирургом, который расскажет, какая нужна подготовка, какой объем коррекции возможен и сообщит другие важные моменты. Далее пациент проходит стандартный перечень обследований, чтобы исключить возможные противопоказания к операции.

Липоскульптура vs липосакция

И та, и другая процедура подразумевает удаление лишнего жира. Чем же они различаются? Липосакция 一 это только удаление избыточного жира, и не более того. В результате процедуры пациент просто станет худее, чем был до этого. Ни о каком ювелирном моделировании в данном случае речь не идет. Только об уменьшении количества жировой клетчатки.

Липоскульптура 一 уже одно название этой процедуры говорит о себе. Она позволяет не только похудеть в проблемной области, но и обрести аппетитные формы в другой, где это нужно. Таким образом женщина может одновременно сделать тоньше талию, убрать живот, сформировать кубики на прессе, увеличить грудь и ягодицы, сделать их упругими, подтянутыми. И все это за одну процедуру.

Несмотря на то, что для меня преимущества липоскульптуры перед липосакцией явно очевидны, я все-таки не поленилась сравнить эти два метода более подробно.

Таблица. Сравнительная характеристика липоскульптуры и липосакции

Процедура Преимущества Недостатки Липоскульптура Выраженный результат, скульптурная коррекция рельефа тела, прорисовка его линий, силуэта Стабильный пролонгированный эффект при поддержании постоянного веса Более избирательный забор жировой ткани Меньшая травматичность за счет использования тонких канюль и щадящей аспирации жира Операция более сложная и длительная Реабилитационный период занимает больше времени Липосакция Процедура проводится проще и быстрее Период реабилитации легче и короче Результатом является только похудение в проблемных областях Происходит лишь равномерное удаление жира, контур мышц при этом не подчеркивается Результат менее стабильный, т.к. жир берется преимущественно из глубоких слоев, и при наборе веса объем жировой прослойки может стать прежним

Сколько стоит липоскульптурирование?

Стоимость липоскульптуры зависит, прежде всего, от количества и объема зон, требующих коррекции. Конечно, на цену влияют и другие факторы 一 такие как, квалификация врача, который будет оперировать, стоимость используемых материалов, оборудования, регион, где находится клиника.

Для оценки верности изложенных мной сведений, я попросила оценить статью специалиста — пластического хирурга клиники «Галактика» 一 Юрий Витальевича Коростелюка. Ниже привожу его комментарий:

«В целом, написано всё верно. Отдельно удивила таблица с сопоставлением «за» и «против» у липосакции и липоскульптурирования, составленная неспециалистовю

Конечно, есть ряд нюансов, не охваченных в данном материале, однако если мы попытаемся предусмотреть все тонкости, то нам, думаю, придётся написать книгу.

Лично от себя замечу, что липоскульптурирование 一 это идеальный выбор для тех, кто желает убить сразу двух зайцев: и похудеть, и поправиться там, где это нужно. Ведь наше тело 一 слишком сложная структура, чтобы сделать его всецело гармоничным каким-то одним способом. А липомоделирование 一 это не просто коррекция фигуры, а, по своей сути, искусство 一 художника, скульптора или ювелира. Именно поэтому результат этой процедуры всегда так эстетичен и привлекателен.

Но всегда не лишним будет напомнить – осуществление такой, пусть даже и малоинвазивной процедуры, возможно только после консультации со специалистом, оценкой всех рисков и исключения противопоказаний для проведения подобной процедуры».

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