Андрей Травников наградил абсолютных победителей конкурса «Учитель года» и других педагогических состязаний

Андрей Травников вручил дипломы победителям конкурсов «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года».

Глава региона отметил: очень правильно и символично, что в нашей стране Год семьи идёт следом За годом педагога и наставника. «Это вообще два главных воспитателя в жизни, мудрых, терпеливых и бережных, которые готовят нас ко встрече с более жёстким воспитателем – самостоятельной жизнью. Хочется, чтобы последовательность этих двух лет была не просто случайным совпадением, а вернула ту общность, когда школа и семья рассматриваются не как какие-то два элемента расписания дня любого ребёнка или взрослого, а снова воспринимались бы как единое целое. Чтобы звучали как «семья и школа», чтобы членами вашей большой, дружной педагогической семьи всё чаще становились родители, чтобы доверие друг к другу между родителями и педагогам было полным, чтобы было осознание, что все делают общее дело. Так же, как происходит в вашей педагогической семье – очень приятно слышать от участников конкурса, что они чувствовали поддержку не только от старших товарищей, но даже от своих коллег, которые участвовали, казалось бы, в остром соревновании. Хочется пожелать, чтобы последующие поколения участников конкурса года всё чаще и крепче чувствовали это родственное отношение, чтобы большая педагогическая семья Новосибирской области стала крепче, дружнее и больше. Тем, кому сегодня повезёт – удачи при участии во всероссийском конкурсе!» – пожелал Андрей Травников.

Абсолютным победителем 31-го областного конкурса «Учитель года» признана Татьяна Осинцева, учитель начальных классов лицея №9 Центрального округа Новосибирска. Победители и лауреаты всех конкурсов получают денежные премии.

В областном конкурсе «Учитель года» приняли участие 37 победителей (лауреатов) из муниципальных районов и городских округов региона. Среди участников – 7 учителей истории и обществознания, 8 учителей русского языка и литературы, 7 – начальных классов, 8 учителей иностранного языка, 2 участника – учителя физкультуры, по 1 учителю – изобразительное искусство, биология, физика, математика и технология. Победитель представит наш регион на Всероссийском этапе конкурса.

Победителем регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Новосибирской области» в 2024 году признана Александра Коренькова, воспитатель детского сада г. Новосибирска №421 имени Сергея Ровбеля. Целью конкурса является повышение престижа профессии педагога дошкольного образования, выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов, распространение лучших педагогических практик на территории Новосибирской области.

Абсолютным победителем конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Новосибирской области» в 2024 году признана Олеся Федосова, педагог-психолог Краснообской средней общеобразовательной школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов. Современные вызовы диктуют новые запросы на оказание психолого-педагогической помощи детям, поэтому сложно переоценить значение педагогов-психологов, учителей-дефектологов и учителей-логопедов в российской системе образования. Они – часть большой педагогической команды.

Победителем областного конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям» признана Ольга Дегтярёва, педагог центра дополнительного образования «Алые паруса». Финалисты-победители номинаций областного конкурса будут представлять Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», финал которого пройдёт осенью 2024 в Уфе.