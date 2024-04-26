Бастрыкин поручил завести дело по факту смерти 13-летнего мальчика под Новосибирском

Глава СК поручил завести уголовное дело по факту гибели мальчика после тренировки в Новосибирске.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в Татарске, которому стало плохо на тренировке по волейболу.

По словам очевидцев, 23 апреля на занятии мальчику стало плохо. У него начались судороги, он скончался в больнице. Сообщается, что у ребенка была остановка сердца.

В СУ СК РФ по Новосибирской области и прокуратуре региона начали проверку по данному факту. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Официальная причина смерти школьника пока неизвестна.

Напомним, что Бастрыкин также взял на контроль проверку ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском.