Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском

Глава СК проконтролирует проверку по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался аварией под Новосибирском, в которой пострадали 4 человека. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Напомним, ночью 25 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» произошла авария, в которой пострадали 4 человека.

Около 3:50 на 124 км дороги в Болотнинском районе водитель маршрутки ехал в сторону Новосибирска. Не справившись с управлением он столкнулся со встречным грузовиком.

В микроавтобусе находилось девять человек. В результате ДТП были доставлены в больницу водитель маршрутки и три пассажира в возрасте от 18 до 43 лет.

В данный момент процессуальную проверку проводит СУ СК по региону. Бастрыкин поставил ее ход на контроль. Он также поручил доложить о предварительных и окончательных результатах.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске хотят арестовать напавшего на журналистов водителя грузовика.