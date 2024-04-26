Инаугурация мэра, крупный пожар, упавшая стрела строительного крана: новости Новосибирска за 26 апреля

Самые важные новости Новосибирской области за 26 апреля Сиб.фм собрал в одном материале.

Сегодня в новосибирском ГКЗ им. А.М. Каца прошла инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева, в ходе которой он официально вступил на свою новую должность, произнес клятву, пообещав добросовестно выполнять свои обязанности, и получил удостоверение главы города.

В Калининском районе произошел пожар на территории садовых обществ, в результате чего пострадали несколько зданий. Огонь до них добрался по траве.

При строительстве многоквартирного дома на улице Рельефной стрела подъемного крана оторвалась и упала на строительную площадку вместе с грузом. Рядом находится детский сад «Калейдоскоп», воспитанники которого в момент аварии были на прогулке. К счастью, никто не пострадал.

В Новосибирске осудили бывшего полицейского, который летом прошлого года на своем авто сбил девочку. Мужчине назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

26 апреля губернатор региона Андрей Травников вручил дипломы победителям конкурсов «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года».