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общество

Инаугурация мэра, крупный пожар, упавшая стрела строительного крана: новости Новосибирска за 26 апреля

Фото: Сиб.фм

Самые важные новости Новосибирской области за 26 апреля Сиб.фм собрал в одном материале.

Фото Инаугурация мэра, крупный пожар, упавшая стрела строительного крана: новости Новосибирска за 26 апреля 2

Сегодня в новосибирском ГКЗ им. А.М. Каца прошла инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева, в ходе которой он официально вступил на свою новую должность, произнес клятву, пообещав добросовестно выполнять свои обязанности, и получил удостоверение главы города.

Фото Инаугурация мэра, крупный пожар, упавшая стрела строительного крана: новости Новосибирска за 26 апреля 3

В Калининском районе произошел пожар на территории садовых обществ, в результате чего пострадали несколько зданий. Огонь до них добрался по траве.

Фото Инаугурация мэра, крупный пожар, упавшая стрела строительного крана: новости Новосибирска за 26 апреля 4

При строительстве многоквартирного дома на улице Рельефной стрела подъемного крана оторвалась и упала на строительную площадку вместе с грузом. Рядом находится детский сад «Калейдоскоп», воспитанники которого в момент аварии были на прогулке. К счастью, никто не пострадал.

Фото Инаугурация мэра, крупный пожар, упавшая стрела строительного крана: новости Новосибирска за 26 апреля 5

В Новосибирске осудили бывшего полицейского, который летом прошлого года на своем авто сбил девочку. Мужчине назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Фото Инаугурация мэра, крупный пожар, упавшая стрела строительного крана: новости Новосибирска за 26 апреля 6

26 апреля губернатор региона Андрей Травников вручил дипломы победителям конкурсов «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года».

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Галина Чебыкина
Журналист

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