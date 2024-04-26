Новосибирец продает коллекцию бракованных монет за 27 миллионов рублей

В Новосибирске предлагают приобрести коллекцию бракованных монет за 27 миллионов рублей.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести 15 кг бракованных монет разных лет. За них просят чуть более 27 миллионов рублей.

Автор написал, что его товар является редким и уникальным предложением.

В коллекцию входят экземпляры с 1961 по 2023 год.

«Брак на монетах разный: раскольники,смещение заготовки, засорение штемпеля,полосы по полю монеты, непрочекан, брак на гурте, расплыв, повороты, брак покрытия, трещенки, непрочекан звезд на гурте», — пишет автор.

Напомним, что в Новосибирске матерящегося кота продают за 17 млн руб.