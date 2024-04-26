Новосибирск оказался в топ-10 самых читающих городов России

Новосибирск попал в десятку самых читающих городов России.

В России увеличивается спрос на бумажные и электронные издания. Несмотря на то, что традиционный формат книг, газет и журналов все еще ценят, все больше людей переходят на электронные библиотеки.

По последним исследованиям выяснилось, что Новосибирск вошел в десятку книжных столиц в стране. В рейтинге также оказались: Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток, Махачкала, Казань и Москва.

Новосибирск также остается лидером по количеству книжных магазинов. Продажи бумажных изданий сократились, но интерес к аудиокнигам растет. Сибиряки активно читают книги о финансовой грамотности, мотивации и заботе о себе. Об этом сообщает «Российская газета».

Напомним, что в Новосибирске эксперты утвердили концепцию благоустройства кампуса НГУ.