Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Татарском районе

В Татарском районе Новосибирской области официально открыли новый ФАП.

Модульный ФАП светлый, теплый, уютный, отвечающий всем современным требованиям и санитарным нормам, отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Успенка построили по национальному проекту «Здравоохранение». Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, благодаря программе регионе введено более 120 ФАПов, с 2015 года – почти 180. Таким образом, сегодня в Новосибирской области каждый пятый ФАП является вновь построенным.

Ранее мы рассказывали, что депутаты Новосибирской области поддержали предложенный региональными властями план реализации наказов на 2024 год.