Сегодня в Новосибирске на Немировича-Данченко запустят новые светофоры

Светофоры с дополнительными сигналами запустят на Немировича-Данченко в Новосибирске.

По данным пресс-службы Городского центра организации дорожного движения, сегодня с 15:00 в Новосибирске запустят новые светофоры. Они будут расположены по адресу улица Ватутина, Немировича-Данченко и улица Таймырская.

Уточняется, что новое оборудование является экспериментальным, поэтому сейчас будет запущена пилотная версия.

Напомним, что Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском.