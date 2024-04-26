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Авто общество

Сегодня в Новосибирске на Немировича-Данченко запустят новые светофоры

Фото: Сиб.фм

Светофоры с дополнительными сигналами запустят на Немировича-Данченко в Новосибирске.

По данным пресс-службы Городского центра организации дорожного движения, сегодня с 15:00 в Новосибирске запустят новые светофоры. Они будут расположены по адресу улица Ватутина, Немировича-Данченко и улица Таймырская.

Уточняется, что новое оборудование является экспериментальным, поэтому сейчас будет запущена пилотная версия.

Напомним, что Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском.

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Валерия Митрохина
Журналист

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