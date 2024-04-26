Пациентка клиники пластической хирургии поделилась впечатлением от работы врачей

Сегодня пластическая хирургия так продвинулась вперед, что позволяет улучшать внешность максимально щадящими, физиологичными способами. Это дает им большую фору перед традиционными пластическими операциями. При этом результаты таких процедур зачастую не только не уступают обычной хирургической пластике, но и порой превосходят их по естественности и долгосрочности.

Меня зовут Наталья, я — модель из Санкт-Петербурга. Быть красивой — не только мое кредо, но и моя профессия. Я решила сделать процедуру липоскульптурирования, чтобы воплотить мечту, которую мне не удавалось реализовать с помощью спорта. Мне хотелось убрать жировые отложения 一 хотя они в целом и были незначительными 一 тем не менее, мне хотелось получать удовольствие, видя свое отражение в зеркале.

Честно говоря, меня итак в целом все устраивало, но это, можно сказать, был мой каприз. Все-таки живем мы один раз и нужно быть смелее, делать то, что мы хотим.

Справочно: Липоскульптурирование — современная методика совершенствования внешности с помощью собственных жировых клеток. В чем ее суть?

В зоны, требующие коррекции — восполнения недостающего объема тканей, улучшения контуров, подтяжки — вводится собственная жировая ткань пациента. Жир для пересадки берут из тех мест, где его в избытке — чаще всего это живот, бока, ягодицы, бедра.

Таким образом можно на 1-2 размера увеличить грудь, сделать более округлыми и соблазнительными ягодицы, “прорисовать” мышечный рельеф на животе и одновременно похудеть там, где это нужно.

Я не впервые имею дело с пластической хирургией. До этого я делала операцию по увеличению груди, поэтому я, как человек уже в этом опытный и знающий позитивные последствия хирургической пластики, понимаю, что в дальнейшем меня ждет лишь получение удовольствия от результатов процедуры.

На эту операцию у меня были следующие пожелания: сделать живот более плоским, “прорисовать” на нем спортивные вытачки, скорректировать зоны боков, область галифе, внутреннюю поверхность коленей, проработать руки, спину — над и под лопатками, — боковую поверхность бедра. И сделать больше ягодицы, придать им более выраженную проекцию.

Что я могу сказать о результатах операции? Врач сделал всё замечательно. Уже через два месяца были видны заметные изменения. Мне сделали очень красивый, рельефный, плоский живот, тонкую талию, красивые бедра и сочную попу. А еще проработали зону рук, сделали более спортивными руки. Раньше я видела такие очертания, такой шикарный рельеф ягодиц лишь на картинках, а сейчас вижу все это вживую в зеркале. Я очень рада, что решилась на эту операцию, не побоялась — это определенно стоит того.

Я и не представляю уже прошлую фигуру для себя. Да, она красивая, но по сравнению с тем, что было, это уже Феррари. Моя фигура сейчас — это что-то.

Расскажу о том, как проходила в целом процедура и последующий период реабилитации. Перед операцией ко мне подошел анестезиолог, поговорил со мной, выяснил некоторые нюансы для последующей анестезии и наркоза. Буквально через 10-15 минут девочки повели меня в операционную. Операция длилась примерно 2-2,5 часа, за это время мне все намеченное сделали и проснулась я уже обновленной.

После операции в течение месяца я носила компрессионное белье, приходила на осмотры раз в 5-7 дней. Отеки сохранялись примерно до месяца. Но врач заранее предупредил, что результат можно будет оценить не раньше, чем через четыре, а то и шесть месяцев. Все зависит от того, насколько быстро будут уходить глубокие внутренние отеки.

Комментирует Коростелюк Юрий Витальевич, пластический хирург клиники “Галактика”:

Процедура липоскульптурирования действительно очень эффективно решает задачи гармонизации тела. Благодаря физиологичному механизму коррекции, она максимально безопасна, учитывая, что это все же операция. Кроме того, ее результаты сохраняются намного дольше, чем эффект, к примеру, контурной пластики филлерами. В нашем случае эффект может сохраняться до 10 лет и даже всю жизнь, а вот филлеры этого не смогут дать — там результат продержится максимум до года.

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