Сиб.фм продолжает рассказывать об успехах российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Войска «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Глушковка, Торское Донецкой, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три гаубицы производства США, три иностранные боевые машины реактивных систем залпового огня.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и ударили по противнику в районах населенных пунктов Белогоровка, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка. Потери Украины составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Paladin» и две гаубицы производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два склада боеприпасов.

Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка. Украина лишилась до 350 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и автомобиля. Также поражены самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две 152-мм гаубицы.

Подразделения «Востока» тоже заняли более выгодные рубежи и ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Гуляй поле, Угледар, Старомайорское и Урожайное. Потери врага составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также гаубица FH-70 производства Великобритании.

Группировки «Днепра» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки, Никополь, Капуловка и Михайловка. Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.