У участкового из Новосибирска собираются отобрать восемь миллионов рублей

Прокуратура Новосибирской области вышла с иском в суд.

В Новосибирске участковому полицейскому перечислили 8 миллионов рублей на его счет, что значительно превысило его доходы за последние три года.

По словам Алексея Тивякова, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области, полицейский не смог объяснить происхождение этих денег. В связи с этим прокуратура подала иск в суд для изъятия указанной суммы с целью её возврата государству.

Тивяков также отметил, что с начала 2024 года прокуратура начала проверять счета государственных служащих и их доходы, особенно если на счета поступают суммы, превышающие доходы за предыдущие три года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели помогли рабочему, который упал на стройке.