Ученые из Новосибирска открыли новое семейство белков

Ученые из СО РАН открыли новое семейство белков.

Как сообщает издание «Наука в Сибири», специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске открыли семейство белков бактериофагов.

Ученые исследовали возможность лечения пациентов с язвенным колитом. Они изучали кишечную микробиоту пациентов и доноров без кишечных патологий. Основной интерес исследователей вызвали фаги — вирусы, которые позволяют бактериофагам изменять свои гены для адаптации к изменениям на поверхности бактерий-хозяев.

«Мы сфокусировались на DGR-содержащих бактериофагах и нашли несколько фагов, которые вместо одного гена-мишени в составе DGR-кассеты содержат сразу два гена, отличающихся по размеру и предполагаемой структуре кодируемого белка. Обычно фаги содержат один ген или несколько однотипных генов-мишеней в составе DGR-кассет, поэтому это обстоятельство нас заинтересовало», — объяснил Иван Байков старший научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН кандидат химических наук.

С помощью поиска по гомологии и моделирования пространственной структуры с помощью нейросети обнаружили гены-мишени бактериофагов и кодируемые ими белки. Их назвали тентаклины.

По одной из них тентаклины помогают бактериофагам узнавать бактерию-хозяина, а по другой — позволяют удерживаться в кишечнике. Также, возможно, что тентаклины бактерий могут быть использованы для взаимодействия с иммунными клетками, регулируя отношения между бактериями в кишечнике и иммунной системой.

Напомним, что ученые из Новосибирска завершили испытания протеза детской легочной артерии.