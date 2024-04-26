В мэрии Новосибирска рассказали, как в соцсетях найти главу города Максима Кудрявцева

Сегодня, 26 апреля, в день вступления Максима Георгиевича Кудрявцева в должность мэра Новосибирска в мессенджере «Телеграм» и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» появились официальные аккаунты градоначальника.

Подписаться на аккаунты мэра города Новосибирска Максима Кудрявцева можно по ссылкам:

– Телеграм-канал: https://t.me/kudryavtsevmaksim;

– ВКонтакте: https://vk.com/kudryavtsevmaksim;

– Одноклассники: https://ok.ru/group/70000006684560.

Открыл церемонию инаугурации Дмитрий Асанцев. Он подчеркнул, что впервые за последние 30 лет главу города выбрали по новым способом. Спустя несколько минут н сцену поднялся сам Максим Кудрявцев и произнёс слова присяги.

«Я, Максим Георгиевич Кудрявцев, вступая в должность мэра города Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои способности на пользу жителей города Новосибирска», – пообещал новый мэр.

После этого новому главе города вручили удостоверение мэра.