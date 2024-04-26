В Новосибирске изъяли 16 тысяч литров пива из склада

С территории склада в Новосибирске было изъято 16 тысяч литров хмельного напитка.

По данным пресс-службы МРУ Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу, в Ленинском районе Новосибирска изъяли 16 тысяч литров нелегального алкоголя.

Уточняется, что владельцы кег с пивом не представили сотрудникам ведомства УФСБ области соответствующие документы, в результате всю партию из 16 тысячи литров пива изъяли и передали на хранение в АО «Росспиртпром».

Напомним, что в Новосибирской области загорелся склад с пивом.