В Новосибирске майнер украл у компании электричество на 190 млн руб

На 190 миллионов рублей майнер украл у новосибирской компании электричество.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что владелец майнинговых комплексов не хотел платить за электричество и обратился за помощью к знакомому, который занимал должность в профильном учреждении.
Тот за денежное вознаграждение подключил специальное оборудование к высоковольтным линиям электропередачи.
В результате ущерб составил 197 миллионов рублей. Заведены уголовные дела по статьям о причинении имущественного ущерба, получении и даче взятки.