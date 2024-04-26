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общество

В Новосибирске майнер украл у компании электричество на 190 млн руб

Фото: скриншот видео

На 190 миллионов рублей майнер украл у новосибирской компании электричество.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что владелец майнинговых комплексов не хотел платить за электричество и обратился за помощью к знакомому, который занимал должность в профильном учреждении.

Тот за денежное вознаграждение подключил специальное оборудование к высоковольтным линиям электропередачи.

В результате ущерб составил 197 миллионов рублей. Заведены уголовные дела по статьям о причинении имущественного ущерба, получении и даче взятки.

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Валерия Митрохина
Журналист

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