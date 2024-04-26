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общество

В Новосибирске мужчина прыгал под проезжающие авто

Фото: Telegram АСТ-54 Black

Поздним вечером 25 апреля в Новосибирске неизвестный выскакивал навстречу ехавшим по дороге машинам.

Под колеса транспорта пытался попасть мужчина в районе дома № 181 на улице Дуси Ковальчук, сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

«Водитель седана, который успел среагировать и съехал на трамвайные рельсы, едва не сбив живую кеглю, впоследствии развернулся — видимо, чтобы провести со смертником профилактическую беседу, рассказал наш читатель», — говорится в посте.

На ролике видно, как автомобилист чудом избежал наезда выскочившего перед ним человека, а тот упал уже перед другой машиной.

Ранее мы рассказывали, как во дворе Новосибирска сбили 7-летнюю девочку на самокате.

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Галина Чебыкина
Журналист

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