В Новосибирске мужчина прыгал под проезжающие авто

Поздним вечером 25 апреля в Новосибирске неизвестный выскакивал навстречу ехавшим по дороге машинам.

Под колеса транспорта пытался попасть мужчина в районе дома № 181 на улице Дуси Ковальчук, сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

«Водитель седана, который успел среагировать и съехал на трамвайные рельсы, едва не сбив живую кеглю, впоследствии развернулся — видимо, чтобы провести со смертником профилактическую беседу, рассказал наш читатель», — говорится в посте.

На ролике видно, как автомобилист чудом избежал наезда выскочившего перед ним человека, а тот упал уже перед другой машиной.

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