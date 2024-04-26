В Новосибирске на выходных будет до +17 градусов тепла

В конце этой недели в Новосибирской области ожидается постепенное повышение температуры.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила, что в ближайшую ночь температуры будут держаться от 0 до минус 2 градусов, а днем 27 апреля воздух прогреется до плюс 13-15 градусов. Погода будет без осадков.

28 апреля ожидается самый теплый день. Несмотря на прохождение циклона к северу Томской области, на Новосибирскую область придется теплый сектор, сказала Кичанова. Погода также останется без осадков. Ночью температура составит плюс 1-2 градуса, а днем — плюс 15-17 градусов с усилением ветра.

29 апреля сохранится теплый температурный фон, однако синоптики прогнозируют дожди с грозами и порывистый ветер до 18 м/с. Ночью ожидается плюс 8-10 градусов, а днем — плюс 12-14 градусов. Далее среднесуточные температуры будут приблизительно на уровне и ниже нормы, с незначительными осадками.

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