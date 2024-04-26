В Новосибирске открылась выставка «Свой дом». Фоторепортаж

С 25 по 28 апреля 2024 года в Экспоцентре Новосибирска пройдет выставка «Свой дом».

25 апреля в Новосибирске в Экспоцентре открылась выставка «Свой дом», где представлено инженерное оборудование и материалы для строительства загородных домов. Более 100 компаний стали экспонентами выставки.

Участники в рамках деловой программы обсуждают новые разработки и тренды индивидуального жилищного строительства. Эксперты отмечают рост во всех сегментах рынка. Теперь люди с разным доходом стремятся обзавестись загородной недвижимостью.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж с открытия выставки, которую в первый день посетило более 5 тысяч человек.