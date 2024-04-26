В Новосибирске продают 4-комнатную квартиру с сауной за 39,5 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу 4-комнатную квартиру с сауной за 39,5 млн рублей.

На сайте с объявлениями выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с сауной на улице Лескова, 23 в Новосибирске. За нее просят 39,5 миллионов рублей.

Квартира располагается в 25-этажном жилом комплексе «Оазис». В ней есть гостиная-кухня, несколько комнат, рабочий кабинет, кладовая, два санузла и сауна.

В интерьере используются преимущественно белые, серые, черные цвета. Также есть персиковый и голубой.

Вместе с квартирой идет встроенная техника в кухонном гарнитуре.

Рядом находится станция метро «Октябрьская», несколько школ, лицей, детские сады, магазины и спортивные учреждения.

Напомним, что новосибирец продает коллекцию бракованных монет за 27 миллионов рублей.