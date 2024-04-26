В Новосибирске прошел первый день международного турнира по хоккею среди молодежи. Фоторепортаж

В Новосибирске проходит международный турнир по хоккею.

С 25 по 28 апреля в Новосибирске проходит международный турнир по хоккею «Лига Ставок. Кубок Будущего». В нем принимают участие спортсмены не старше 20 лет из России, Казахстана, Беларуси и игроки Студенческой хоккейной лиги.

Спортсмены играют как в обычный хоккей, так и в мини-турнир по хоккею три на три.

Первый матч прошел 25 апреля между сборными Беларуси и Казахстана. Игра закончилась со счетом 0:7 в пользу хоккеистов из Беларуси.

Вечером, в 19:30, на лед вышла команда Молодежной сборной России и Студенческой хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 8:1. Победу одержала Молодежная сборная России.

Официальное открытие турнира состоится 26 апреля в 19:00 перед матчем сборных России и Казахстана. 27 апреля пройдет мини-турнир по хоккею три на три, а 28 числа — заключительные матчи турнира «Лига Ставок. Кубок Будущего». Тогда же сборная России сыграет против сборной Беларуси в 17:00.

Редакция Сиб.фм собрала самые яркие фотографии с первых игр в рамках турнира.