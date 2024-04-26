В Новосибирске школьники поджигают аварийные дома

Жители Новосибирска жалуются на поджоги в аварийных домах.

Жители микрорайона Расточка в Новосибирске пожаловались на поджоги аварийных домов.

По словам очевидцев, инициаторами поджогов являются дети, которых часто замечают внутри аварийных домов.

В 2023 году почти все четыре дома по улице Бурденко были расселены, а жильцы постепенно переезжают в другие районы.

Местные переживают за безопасность на территории аварийных зданий. Учителя школы, которая находится недалеко от заброшек, рассказали, что в домах часто бывают поджоги. При этом сотрудники образовательного учреждения стараются контролировать детей, но за всем уследить невозможно.

«Тут дети лазают, буквально на днях у нас соседний дом горел, ребятишки подожгли. Я за этим в окно наблюдала. Ребятишки лет по 8-9 лазают везде и никто за ними не смотрит, они все это поджигают, там же калечатся и падают. И никто за этим не следит», – рассказала местная жительница Екатерина Nsk.Om1.ru.

Напомним, что в Новосибирске жильцы «плавающего дома» обратились за помощью к Бастрыкину.