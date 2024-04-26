В Новосибирске стрела подъемного крана упала на стройплощадку — рядом гуляли дети

В Новосибирске стрела подъемного крана упала на строительную площадку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Ленинского района города организовало проверку по факту падения стрелы подъемного крана при строительстве многоквартирного дома возле детсада.

По предварительным данным, при строительстве многоквартирного дома на улице Рельефной, 102/2, произошла авария. Стрела подъемного крана оторвалась и упала на строительную площадку вместе с грузом.

Рядом с постройкой находится детский сад «Калейдоскоп». Во время происшествия дети находились на прогулке.

Сообщается, что пострадавших нет.

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства при выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причины происшествия устанавливаются», — пишет пресс-служба.

Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.

Напомним, что в Новосибирске задержали граффитистов за попытку «побомбить» на вагонах метро.