В Новосибирске ученые назвали долю заразных клещей

Стали известны данные о клещах, которые опасны для человека.

По данным BFM-Новосибирск, ученые, которые занимаются исследованием клещевых инфекций, опубликовали данные о доле клещей, зараженных опасными для человека вирусами и бактериями.

По словам сотрудника лаборатории патологии насекомых института систематики и экологии животных СО РАН Галины Чичериной, в регионе сейчас есть два вида клещей — это таежный клещ и клещ Павловского.

По словам специалиста, они могут быть переносчиками инфекций, которые жизненно опасны для людей.

Также она уточнила, что самая невысокая вероятность поймать на себе клеща возможна в холодный период времени, когда он прячется в лесной подстилке.

“В Новосибирске и Новосибирской области зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита составляет в среднем 3-6%”, – рассказала заведующая лабораторией молекулярной микробиологии института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нина Тикунова.