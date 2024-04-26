В Новосибирске задержали граффитистов за попытку «побомбить» на вагонах метро

Сотрудники ФСБ задержали граффитистов за попытку разрисовать вагоны метро в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского метрополитена, полицейские и сотрудники ФСБ задержали жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые хотели проникнуть в метро, чтобы «побомбить» на вагонах поезда.

Бомбинг — это вид граффити, когда рисунок наносится быстро и в труднодоступных местах: крыши, вагоны поезда, мосты и т.д. Поэтому часто граффитисты говорят, что «идут «побомбить».

Так, граффити-райтеры хотели разрисовать вагоны метро, а после опубликовать свое творчество в сети, однако правоохранительные органы задержали их до того, как они осуществили свой замысел.

Граффитистов привлекли к административной ответственности. Помимо этого, их также могут привлечь по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

Также метрополитен потребовал моральную компенсацию в размере 36 тысяч рублей.

Напомним, что стала известна погода в Новосибирске на майские выходные.