В Новосибирске жильцы «плавающего дома» обратились за помощью к Бастрыкину

Жильцы дома в Новосибирске, который «плывет», просят помощи у Бастрыкина.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СК в Новосибирской области подготовить доклад о нарушении прав жильцов затапливаемого 5-этажного дома в Новосибирске.

Так, дом №24 на улице Чемской был построен в 1978 году на болоте. Из-за структуры почвы не удалось построить коллектор с одной стороны. Теперь каждую весну подвал и территорию вокруг дома заливает водой.

По словам самих жителей, находиться в квартирах стало опасным для жизни: стены расходятся по швам, появились трещины.

При этом ранее они обращались в управляющую компанию и в администрацию Кировского района, но их проблему игнорировали. Об этом сообщает sibkrаy.ru.

В данный момент ведется проверка по статье о халатности.

Напомним, что Бастрыкин поручил завести дело по факту смерти 13-летнего мальчика под Новосибирском.