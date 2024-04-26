В Новосибирской области открыли крупнейший коммерческий центр обработки данных Key Point

Компания Key Point открыла крупнейший коммерческий центр обработки данных в Новосибирской области на территории промышленно-логистического парка региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый центр является самым большим в Сибирском регионе и одним из крупнейших за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Его емкость составляет 880 коммерческих IT-стоек по 7 кВт каждая, что соответствует международным стандартам надежности и безопасности работы вычислительных систем.

Проект прошел двухступенчатую процедуру сертификации и оснащен на 90% российским оборудованием.

Строительство центра было завершено за рекордно короткий срок — всего 11 месяцев. Объект обслуживают 45 высококвалифицированных местных специалистов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Роспотребнадзор назвал районы, где клещи укусили людей.