В Сочи пропала 18-летняя девушка из Новосибирска

Молодая жительница Новосибирска пропала в Сочи.

Как сообщает телеграм-канал «Типичный Сочи», студентка из Новосибирского химико-технологического колледжа пропала в Сочи.

23 апреля она с подругой прилетела в Краснодарский край и перестала выходить на связь.

В последний раз ее видели при выходе из аэропорта. При этом отъезд девушки стал неожиданностью для ее родителей. В день отлета у нее был экзамен.

К поискам пропавшей подключилась полиция, а сами родители хотели прилететь в Сочи.

Через время в своих социальных сетях девушка написала, что родители знали, где она находится, и специально написали, что дочь якобы пропала.

«Родителям просто не нравится, что я живу самостоятельной жизнью, поэтому решили написать о том, что я якобы пропала, хотя прекрасно знают что я жива, здорова и нахожусь в полной безопасности» — рассказала девушка.

Напомним, что бывшего полицейского осудили в Новосибирске за наезд на несовершеннолетнюю девочку.