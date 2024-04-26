Врач-педиатр назвал самые нужные средства в аптечке для первой помощи детям

По словам специалиста, в детской аптечке обязательно должен быть бинт и пластырь.

Кандидат медицинских наук, педиатр Кирилл Константинов рассказал в беседе с Pravda.Ru о самых необходимых средствах в аптечке для первой помощи детям. По его словам, в ней обязательно должен быть бинт и пластырь.

«Ребенок чаще всего — это травма. Поэтому должны быть йод, зеленка, бинт, марлевые и спиртовые тампоны, чтобы остановить кровотечение, замазать рану и довезти ребенка до первого лечебного учреждения», — объяснил медик.

Кроме того, важно иметь при себе жаропонижающие. Например, парацетамол, аспирин, анальгин и обезболивающее, посоветовал педиатр.

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