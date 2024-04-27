В Художественном музее открылась грандиозная выставка первого вице-президента Российской академии художеств

Новосибирский государственный художественный музей совместно с Российской академией художеств представляют персональную выставку произведений известного живописца, академика и первого вице-президента Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации Виктора Калинина «Отсветы». Выставка посвящена 300-летию со дня основания Российской академии наук.

На вернисаже директор НГХМ Екатерина Болдырева отметила: «Когда мы готовили эту выставку, Виктор Григорьевич неоднократно отмечал ее важность, поскольку он с особенным теплом относится к Сибири, к своей родине».

Автор экспозиции Виктор Калинин поблагодарил Художественный музей за организацию выставки. «Считаю, что музей за последние годы стал пространством мирового уровня. Я очень волновался, как мои брутальные холсты будут здесь представлены. Но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. За это огромное спасибо команде музея», – подчеркнул он.

Виктор Григорьевич также вручил директору НГХМ Екатерине Болдыревой золотую медаль, которая впервые в истории РАХ присуждена коллективу – Новосибирскому государственному художественному музею «за высокие заслуги перед Российской академией художеств».

Академик, член президиума РАХ, заместитель председателя отделения академии по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Михаил Шишин подчеркнул: «Каждый мазок на выставке очень выразителен. Это воплощенная молитва – здесь заключена большая область мирового искусства, которая называется русской живописью».

Слова благодарности в адрес организаторов выставки высказал заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. Он также пожелал «хороших и ярких впечатлений от погружения в произведения такого выдающегося мастера».

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева отметила: «В последние годы стал очевиден новый тренд – возвращение очередей в Художественный музей. Мы – настоящая культурная столица именно благодаря таким великим выставкам, как «Отсветы» Виктора Калинина».

Академик, член президиума РАХ, народный художник РФ Константин Петров подчеркнул, что «планируется продолжиться совместные проекты Новосибирского художественного музея и Российской академии художеств» и поздравил гостей с открытием выставки.

В экспозиции более 60 крупноформатных живописных полотен разных лет – от 1960-х годов до первого десятилетия XXI века, а также сложнейший графический материал. Виктор Калинин владеет неповторимым живописным языком, на выставках его письмо узнаешь издалека. На картинах художника разыгрывается мятеж красок и рассекающих их линий, живописное изобилие и подвижная композиция создают певучесть его картин, ощущение визуальной напряженности и упругой динамики холста.

Виктор Калинин родился в 1946 году в большой старообрядческой семье в алтайском селе Залесово. Многовековая традиционная культура и сама русская почва легли в основу его мировосприятия.

Как живописец Калинин сформировался благодаря особой творческой атмосфере 1960-х годов. Он учился в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне университет Строганова), в мастерской великого Гелия Коржева.

Произведения Виктора Калинина представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, а также в других государственных музеях России, Германии, Словакии, США.

Выставка «Отсветы» будет работать в НГХМ с 26 апреля по 16 июня 2024 г. по адресу: ул. Свердлова, 10.