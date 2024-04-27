Бастрыкин контролирует расследование причин ДТП с участием автобуса

Глава СК России поставил на контроль проверку по факту ДТП с участием автобуса в Новосибирской области.

25 апреля водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате автоаварии пострадал он сам и три его пассажира.

В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю регионального следкома Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах.

Ранее мы подробнее рассказывали об этом ДТП.