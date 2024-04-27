Депутаты горсовета и мэр Новосибирска очистили сквер Героев Донбасса от зимнего мусора

В субботу, 27 апреля в Новосибирске состоялся общегородской субботник. Несколько десятков тысяч человек привели город в порядок после зимы. Особенной территорией в этот день стал Сквер Героев Донбасса, расположенный на границе Октябрьского и Дзержинского районов.

Более 200 человек приняли участие в очистке территории Сквера Героев Донбасса от мусора во время общегородского субботника, который состоялся в субботу, 27 апреля. В нем принимали участие жители близлежащих домов, депутаты Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко и Андрей Гудовский (оба представляют депутатское объединение «Единая Россия»), мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, а также школьники близлежащей школы, студенты стройотрядов.

Как отметил депутат Игорь Титаренко, инициатива разбить на заброшенном пустыре сквер принадлежит местным жителям. А сами работы начались еще в 2015 году. Сначала на уровне обсуждения, а потом уже и начали воплощать проект в жизнь.

– Это многоэтапная работа. На первом – подрезали и удаляли старые деревья. Также готовили проектную документацию, утверждали ее и проходили экспертизу. С 2022 года приступили к реализации задуманного. Уже сейчас видно, насколько преобразился сквер, который уже начинает напоминать парк отдыха. Тут строятся новые жилые комплексы, здесь есть рядом университеты, здесь удобная транспортная доступность, – рассказал Игорь Титоренко.

Он уверен, что уже скоро Сквер Героев Донбасса станет своеобразным местом притяжения.

– Здесь действительно будет место, тем, которым будет славиться не только Октябрьский район, но и город Новосибирск. И, конечно, мы благодарны инициативе, прежде всего, жителей, которые этой территорией болели, – подчеркнул депутат.

Депутат Игорь Титаренко добавил, что содержать в чистоте памятное и знаковое место Октябрьского района – это обязанность каждого жителя. И он, как депутат просто обязан поддержать своих избирателей в этом благородном деле.