Эксперт: экстра-высокие ставки по депозитам сохранятся

Сохранение высокого уровня ключевой ставки обеспечивает экстра-доходность по депозитам и рекордный уровень сберегательной активности населения.

В первом квартале срочные депозиты выросли более чем на 1,3 трлн рублей, вдвое обогнав прирост средств до востребования. Текущий уровень ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов минимум до конца первого полугодия. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Как и прогнозировалось, ЦБ РФ на очередном заседании снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Несмотря на замедление роста инфляции в марте, его еще нельзя назвать устойчивым. Остаются факторы, требующие продолжительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики.

С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты достиг 7 трлн рублей. Под влиянием дефицита на рынке труда доходы населения возросли, их хватает, чтобы одновременно и потреблять, и сберегать.

По оценке госбанка, рынок классических пассивов за первый квартал 2024 года увеличился на 2 трлн рублей (+4,5%). По оценке банка, во втором квартале рынок прибавит еще 1,5-1,7 трлн и может достигнуть 48-48,5 трлн рублей.

Сам ВТБ обеспечил более четверти его прироста, нарастив свою рыночную долю примерно до 15,75%. С начала года портфель рублевых пассивов банка вырос на 12% (760 млрд рублей) и превысил 7 трлн.

По мере замедления инфляции во втором полугодии ключевая ставка начнет снижаться, что повлечет за собой и сокращение доходности по рублевым сберегательным продуктам. Мы не ожидаем снижения их активности в ближайшее время. Насколько резким будет это движение, зависит от решений регулятора. Вполне возможно, что смягчение ДКП будет постепенным, и 2024 год так и останется в России годом вкладчика, а не заемщика.

В любом случае при сокращении ставок по рублевым депозитам востребованными как среди профессиональных инвесторов, так и среди розничных вкладчиков станут вклады в юанях. По прогнозам банка, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения.