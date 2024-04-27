Как провести майские праздники: рассказали в Новосибирске

Появилась афиша мероприятий на майские праздники.

По всей стране сейчас начинаются длинные выходные, а это значит, что их нужно провести с пользой. По такому случаю в Новосибирске появилось расписание самых интересных мероприятий на ближайшие дни.

28 апреля. Парад судов на набережной

На Михайловской набережной начнется сезон речной навигации.

12:00 — парад судов на реке и концерт на главной сцене;

14:00 — отправление волшебного кораблика с кукольным театром;

15:13 — праздничное катание по Оби с ритуалом посвящения в речники;

17:00 — экскурсионная программа на воде «Шесть мостов Новосибирска» с гидами;

20:00 — последний теплоход, с которого можно будет полюбоваться вечерними огнями города.

Вход: свободный

Стоимость экскурсий: от 500 рублей.

29 апреля. Шоу жонглёров

В лофт-парке «Подземка» по адресу улица Красный проспект, 161 пройдет гала-шоу мастеров жонглирования в 18:00 по местному времени.

Вход: свободный, но с регистрацией на сайте.

1 мая. Первомай в Центральном парке

В Центральном парке по адресу улица Мичурина, 8 покажут театрализованную демонстрацию с концертными частушками с 12:00 до 16:00.

Вход: свободный.

1 мая. Оркестр с Валерием Гергиевым

В новосибирском зале имени А. М. Каца в 19:00 пройдет Московский Пасхальный фестиваль — ожидается концерт легендарного симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Вход: от 1 200 рублей.

С 26 апреля. Письма Победы

В краеведческом музее по адресу улица Красный проспект, 23 покажут экспозицию «Живые письма. 1941–1945».

28 апреля и 1 мая — с 11:00 до 19:00, 29 и 30 апреля музей не работает.

Вход: 300 рублей, для льготников — 200.

28 апреля. Маленький джаз

В музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова состоится гала-концерт регионального конкурса «Jazz на Оби» в 14:00.

Вход: 200 рублей, для студентов — свободный.

С 19 апреля. Фестиваль детских фотографий

В художественном музее выставили фотографии, подготовленные для международного фестиваля экранной культуры «Человеческое кино», где авторами снимков стали малыши.

28, 30 апреля, 1 мая — с 12:00 до 20:00, 29 апреля музей не работает.

Вход: 450 рублей, для льготников — 350.

29 апреля. Фестиваль «Это математика»

Молодежное пространство «Балкон» в 14:00 проведет для участников интерактивы и покажет ток-шоу «Математики расскажут: что было дальше».

Вход: свободный.

С 18 апреля. Выставка о сибирском народном хоре

В краеведческом музее пройдет выставка «Новая история — новые мы».

28 апреля и 1 мая — с 11:00 до 19:00, 29 и 30 апреля музей не работает.

Вход: 300 рублей, льготный — 200.

29 апреля. Экскурсия по выставке «Твой ход»

В музее связи Сибири на улице Советская, 33 в 13:00 покажут экспозиции с шахматными фигурами и не только.

Вход: 150 рублей, для льготников — 100.