Критика концессионера и избавление города от пыли: в Новосибирске депутаты обсудили острые вопросы городского хозяйства

В Новосибирске депутаты Совета депутатов города Новосибирска проверят, насколько эффективно СГК выполняет обязательства по концессии при реконструкции теплосетей, и начнут планомерно избавлять город от пыли. Какие еще проблемы обсуждали на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству – в этом материале.

В Совете депутатов города Новосибирска состоялось очередное заседание комиссии по городскому хозяйству. Выделить из трех вопросов повестки наиболее острый сложно – все проблемы грозят обернуться, а некоторые уже обернулись городской катастрофой.

В частности, авария на теплосетях, оставившая в лютые январские морозы десятки домов без отопления, по словам председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина, «всех тряхнула очень здорово». Поэтому начали заседание именно с обсуждения эффективности исполнения концессионером – СГК соглашения с мэрией об эксплуатации и реконструкции теплосетей.

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов отчитался о результатах работ в 2023 году и рассказал, что помешало выполнить планы полностью. Часть концессии, запланированной на прошедший год, по перекладке теплосетей была перевыполнена. Вторая часть мероприятий — по повышению экологичности, проведена в соответствии с графиком 2023 года. Перенос работ на 2024 год потребовался по направлению модернизации ЦТП.

ЦТП было обновлено только на 98 млн рублей из запланированных 698 млн рублей. Обновление коснулось лишь 45 из 68 ЦТП из-за того, что необходимое оборудование было поставлено уже после окончания ремонтного периода, а в течение зимнего отопительного сезона невозможно отключить тепловые пунктов для проведения работ.

По информации СГК, разработан комплекс мероприятий по выполнению работ на переходящих проектах на сумму 599,7 млн рублей в текущем году: на 39 ЦТП до 31 мая, на 15 — до 1 сентября, на 7 — до 15 ноября. Эти работы не должны повлиять на сроки исполнения мероприятий концессии ранее запланированных на 2024 год. В 2024 году в Новосибирске планируют обновить 70 км теплосетей — на 25% больше, чем годом ранее.

Реакция депутатов на доклад была очень острой. Они усомнились, что удастся наверстать упущенное без ущерба для выполнения плана этого года. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Гудовский обратил внимание, что перенос части работ с прошлого года на текущий не был согласован с мэрией. «На мой взгляд, СГК в очередной раз не выполнила своих обязательств перед городом», — возмутился депутат и призвал представителей муниципалитета выставить за это компании «максимальные штрафы».

Кроме того, учитывая, что, в связи с январской аварией, основное внимание планируется уделить левобережью Новосибирска, на проведение работ в котором выделят более 1 млрд рублей, депутаты правобережья беспокоились, не приведет ли этот крен к столь же масштабной аварии уже на правом берегу.

Представитель концессионера заверил, что будет проведена глубокая диагностика для выявления слабых мест, в том числе, с помощью ультрасовременной специальной робототехники, что позволит избежать повторения январского инцидента.

В результате депутаты решили инициировать всестороннюю проверку исполнения СГК обязательств по концессионному соглашению. «С одной стороны, профильный департамент ЖКХ проверит и даст свое заключение — именно как инженеры. С другой стороны, наши финансисты, экономисты из контрольно-счетной палаты проверят. После этого у Совета депутатов, у мэра города будет полная картина для принятия решения.Я очень рассчитываю, что СГК в текущем году как-то взбодрится и осуществит все недовыполненные мероприятия», — подытожил председатель комиссии Игорь Кудин.

Другой важной темой заседания стали планы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2024 год, о которых доложил начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. Депутаты обратили внимание на разрыв между суммой прогнозируемых сборов от новосибирцев в фонд капремонта и суммой запланированных работ. «Если на протяжении нескольких последних лет вы в год собираете условно 4 млрд рублей, зачем на 2024 и 2025 годы планировать работы на 8 млрд? Вы перебрасываете потом это на следующий год. А не лучше ли планировать на ту сумму, которую собираете, чтобы не было долгов?», -прозвучал закономерный вопрос.

Одним из «узких» мест оказался и вопрос перевода пожароопасных домов с печным отоплением на отопление централизованное, который отсутствовал в перечне работ, на что обратили внимание депутаты. В результате было принято решение включить эти работы в программу по капремонту.

В заключение депутаты обсудили старт долгожданного пилотного проекта по избавлению города от пыли. На эту проблему новосибирцы жаловались давно, но сдвинутьвопрос с места удалось только сейчас. «Начинается планомерная работа по избавлению города от пыли и грязи. Это наша инициатива, мы озвучили ее в прошлом году. Нас поддержали и депутаты, и мэрия города Новосибирска, и губернатор, который даже готов выделить на эту программу дополнительные деньги из областного бюджета», — рассказал председатель комиссии Игорь Кудин.

В качестве пилотных районов выбраны Дзержинский, Первомайский и Советский — районы, которые уже переданы ДЭУ и обладают необходимыми для проекта специалистами итехникой. Им будет выделено 50 млн рублей. Дополнительно 100 млн в бюджете текущего года выделено на остальные магистральные дороги Новосибирска, не входящие в пилотный проект.

На эти деньги будет подниматься бордюрный камень, а газоны, наоборот, будут опускаться, чтобы грязь, которая идет во время снеготаяния и дождей на дороги, впоследствии не превращалась в пыль.

«Это стартовый проект по избавлению нашего города от пыли. Мы не переоцениваем его значение, но просто начинаем. И очень рассчитываем, что нас поддержит новый мэр, и с 2025 года мы начнем такие работы во всех районах города. И за 3 — 5 лет мы системно наведем в этом смысле порядок», — резюмировал председатель комиссии Игорь Кудин. Кроме этого, по его словам, продолжится контроль за состоянием выезжающих со стройплощадок грузовиков и работа с частным сектором города, которые также зачастую являются источниками пыли. «Это комплексная задача, и решать ее мы будем комплексно», — заключил депутат.