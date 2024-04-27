Крупный цементный завод ввел в эксплуатацию новый рукавный фильтр на вращающейся печи № 7

24 апреля в АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») состоялся торжественный ввод в эксплуатацию вращающейся печи № 7 после технического перевооружения аспирации колосникового холодильника.

В ходе мероприятия, организованного в честь завершения крупного инвестиционного проекта, управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал присутствующим о принципиальных изменениях в работе оборудования. Если раньше для очистки запыленного избыточного воздуха колосникового холодильника «Волга-50» вращающейся печи № 7 использовалась циклонная установка, то теперь ее полностью заменил современный рукавный фильтр высокой производительности. По данным завода-изготовителя, оборудование обеспечивает высокую степень очистки газов. Концентрация пыли в воздухе, поступающем от холодильника в атмосферу, составляет не более 10 миллиграммов на один кубический метр.

Модернизация аспирации вращающейся печи № 7 позволит предприятию существенно сократить воздействие на окружающую среду. После установки нового рукавного фильтра за колосниковым холодильником плановое снижение выбросов в атмосферный воздух неорганической пыли, содержащей от 20% до 70% диоксида кремния SiO2, составит около 99%.

В реализацию данного проекта вложено около 350 миллионов рублей с НДС.

Старт работе нового рукавного фильтра дали министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, начальник управления использования природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин, вице-президент по инвестиционному развитию АО «ХК «Сибцем» Александр Черепанов и управляющий директор завода Владимир Скакун. Руководители и специалисты компаний, задействованных в реализации проекта, отмечены наградами за добросовестный труд и вклад в общее дело.

Почетные гости подчеркнули особую значимость экологической модернизации цементного производства для жителей города Искитима.

Напомним, техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 7 осуществлялось в рамках программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) – неотъемлемой части комплексного экологического разрешения. Она предусматривает проведение шести мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Установка современного рукавного фильтра на печи № 7 – третий проект в рамках ППЭЭ. Ранее, в сентябре 2022 года, на предприятии была введена в эксплуатацию вращающаяся печь № 9: на агрегате смонтировали новый рукавный фильтр и высокоэффективную газовую горелку. Совокупные финансовые вложения в реализацию двух проектов на печи №9 составили около 350 миллионов рублей. До конца 2027 года планируется провести оставшиеся три мероприятия ППЭЭ – замену газовых горелок на вращающихся печах № 6, 7 и 8.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Александр Черепанов отметил, что запуск вращающейся печи № 7 имеет особенное значение и для АО «ХК «Сибцем». «2024 год – юбилейный не только для цемзавода Искитима: «Сибирскому цементу» исполняется 20 лет. Холдинг активно осваивает и внедряет самые эффективные технологии, в том числе в сфере экологической безопасности производства, для того, чтобы и дальше ответственно выполнять свою главную задачу – по обеспечению строителей продукцией стабильно высокого качества», – сказал Александр Сергеевич.